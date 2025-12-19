Dicembre di teatro e spettacolo al Buon Consiglio

Il mese di dicembre al Teatro Buon Consiglio di Torre del Greco si presenta ricco di appuntamenti culturali che sposano tradizione, comicità, spettacolo e coinvolgimento della comunità locale, in pieno spirito festivo natalizio.

Appuntamenti conviviali e culturali al Teatro Buon Consiglio di Torre del Greco

Nel cuore delle festività natalizie, il Teatro Buon Consiglio di Torre del Greco, sotto la direzione di Salvatore Pinto e con la partecipazione attiva della compagnia locale A’ Cumpagnia e Zazzà (a volte indicata anche come Della Zaza nell’ambito informale), propone una serie di incontri, spettacoli a ingresso gratuito dedicati alla comunità.

23 dicembre 2025 – Spettacolo con Lello Musella

alle ore 21:00 è previsto uno spettacolo con il comico/attore Lello Musella al Teatro Buon Consiglio.

Lello Musella è noto per la sua comicità napoletana e partecipazioni a spettacoli di varietà, per cui questo appuntamento si inserisce idealmente nel calendario di spettacoli della compagnia A’ Cumpagnia e Zazzà.

Il 28, 29 e 30 dicembre la Compagnia prevede ulteriori appuntamenti gratuiti al teatro. Tutti gli eventi rientrano nella tradizionale programmazione di fine anno.

Tutte le attività puntano a favorire la partecipazione e l’avvicinamento al mondo del teatro.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Per orari precisi e conferme contattare direttamente il teatro o la compagnia

Telefono/whatsapp +39 3342383982

Email acumpagniaezazza@libero.it