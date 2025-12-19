AttualitàArteCultura

Dicembre di teatro e spettacolo al Buon Consiglio

Al Teatro Buon Consiglio di Torre del Greco si presenta ricco di appuntamenti culturali

Di Nunzia Sannino

 

Il mese di dicembre al Teatro Buon Consiglio di Torre del Greco si presenta ricco di appuntamenti culturali che sposano tradizione, comicità, spettacolo e coinvolgimento della comunità locale, in pieno spirito festivo natalizio.

Appuntamenti conviviali e culturali al Teatro Buon Consiglio di Torre del Greco

 

Nel cuore delle festività natalizie, il Teatro Buon Consiglio di Torre del Greco, sotto la direzione di Salvatore Pinto e con la partecipazione attiva della compagnia locale A’ Cumpagnia e Zazzà (a volte indicata anche come Della Zaza nell’ambito informale),  propone una serie di incontri, spettacoli a ingresso gratuito dedicati alla comunità.

23 dicembre 2025 – Spettacolo con Lello Musella

alle ore 21:00 è previsto uno spettacolo con il comico/attore Lello Musella al Teatro Buon Consiglio.

Lello Musella è noto per la sua comicità napoletana e partecipazioni a spettacoli di varietà, per cui questo appuntamento si inserisce idealmente nel calendario di spettacoli della compagnia A’ Cumpagnia e Zazzà.

Il 28, 29 e 30 dicembre la Compagnia prevede ulteriori appuntamenti gratuiti al teatro.  Tutti gli eventi rientrano nella tradizionale programmazione di fine anno.

Tutte le attività puntano a favorire la partecipazione e l’avvicinamento al mondo del teatro.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Per orari precisi e conferme contattare direttamente il teatro o la compagnia

Telefono/whatsapp +39 3342383982

Email  acumpagniaezazza@libero.it