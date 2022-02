Dichiarata morta, ma è viva. Replay al Covid Hospital di Maddaloni.

Maddaloni. Dopo il caso di Agnese Grimaldi, dichiarata morta per errore, il 19 gennaio, e strappata via alla vita dal Covid per davvero, il 24 Gennaio, la notte tra il 30 e il 31 Gennaio, la storia si ripete per un’altra paziente ricoverata al Covid Hospital.

Un medico della terapia intensiva, infatti, avendo ricevuto dal reparto la cartella clinica di una paziente deceduta, ha comunicato, per errore, alla famiglia della donna che doveva assistere, e che si era aggravata e necessitava di essere intubata, che la stessa fosse morta.

Dopo circa mezz’ora i sanitari si sono accorti dell’errore e hanno richiamato i familiari per spiegare l’accaduto e sembra che i parenti abbiano reagito in maniera comprensiva all’errore della struttura ospedaliera.

Come accaduto per l’errore con Agnese Grimaldi, anche stavolta, il direttore generale dell’Asl di Caserta Ferdinando Russo ha aperto un’inchiesta interna.

Questa volta, però, il ripetersi di un errore così grave, ha destato più di un sospetto e l’Asl vuole vederci chiaro, per capire se si sia trattato di uno “spiacevole equivoco”, dovuto al superlavoro di medici e infermieri causa Covid, o vi sia dietro un tentativo di ledere l’immagine della struttura.