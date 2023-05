DIFENDIAMO GLI ALBERI DELL’OASI DI VIA FEUDO DI SAN MARTINO A CASERTA

Venerdì 5 maggio ore 18.00 presso la Villetta di via Arno, quart. Acquaviva

Sono centinaia le firme raccolte con la Petizione “Difendiamo gli alberi dell’Oasi di Via Feudo di S. Martino a Caserta” in meno di due mesi. La Petizione, promossa da 20 associazioni, è nata per scongiurare la costruzione di un parcheggio interrato, l’ennesimo in città, presso l’Oasi, in via Feudo di S. Martino, nel cuore del quart. Acquaviva: un ampio giardino comunale, l’unico di questo tipo nell’intero quartiere, che conta decine di alberi sani a medio ed alto fusto, a rischio abbattimento o espianto se il parcheggio venisse realizzato.

Le firme raccolte verranno presentate durante l’iniziativa che si terrà venerdì 5 maggio alle ore 18.00 presso la Villetta di via Arno, un bene comune curato da tanti cittadini ed associazioni, adiacente all’Oasi. La Petizione verrà quindi chiusa il 5 maggio e le firme verranno protocollate al Comune di Caserta e al Ministero delle Infrastrutture.

Il parcheggio interrato oggetto della Petizione è uno degli interventi finanziati dai fondi PINQUA – Piano Innovativo Nazionale Qualità dell’Abitare – che il Ministero per le Infrastrutture ha affidato al Comune di Caserta nell’ambito del PNRR. Complessivamente, il Comune di Caserta ha avuto finanziati interventi nel quart. Acquaviva per un totale di 14.5 milioni di euro di fondi Pinqua e ben un terzo di questi fondi verrebbe utilizzato per il parcheggio! L’obiettivo del Pinqua dovrebbe essere ben altro: aumentare la qualità dell’abitare, senza consumo di suolo, favorendo la mobilità sostenibile, riqualificando le case popolari.

Anche la cura delle case popolari è oggetto della Petizione, che chiede al Comune di rispettare il progetto preliminare finanziato dal Ministero, il quale includeva i cortili delle case popolari di via Trento tra i luoghi oggetto di riqualificazione. Cortili che sembrano invece scomparire dal progetto definitivo che in queste settimane il Comune e i progettisti incaricati stanno definendo.

Il futuro dell’Oasi di Via Feudo S. Martino sarà al centro dell’iniziativa del 5 maggio: oltre alle firme raccolte, verranno presentate alla città alcune mappe che illustrano come potrebbe essere questo giardino comunale, ampio ma sottoutilizzato, quasi sconosciuto alla città e poco curato, se fosse interamente riqualificato non tramite un parcheggio bensì tramite funzioni aggregative e di valorizzazione dell’importante patrimonio arboreo presente.

La proposta che le associazioni presenteranno è quella di unire l’Oasi all’adiacente Villetta di via Arno “bene comune” da 6 anni: due giardini comunali, separati 20 anni unicamente da un muretto divisorio che, se rimosso, regalerebbe al quartiere il primo Parco verde curato e gestito da una rete di 29 associazioni, già candidate per questo ruolo.

L’Amministrazione Comunale è stata invitata a partecipare e a confrontarsi, nell’ottica dello spirito di trasparenza ed ascolto che prevede il PNRR.

Le associazioni promotrici: Italia Nostra Sez. Caserta, Lipu Caserta, ArciCaserta, Uisp Caserta, Legambiente Caserta, Centro Sociale Ex Canapificio ODV, Comitato Città Viva ODV, Spazio Donna Onlus, GreenCare Caserta, Lab. Millepiani ODV, Comitato Villa Giaquinto ODV, Cittadinanza Attiva Caserta, Raido Adventure ODV, Hermes Roller ASD, Pax Christi Caserta, Movimento Migranti e Rifugiati ODV, Kalifoo Ground ODV, Univoc Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi Sez. Caserta, Uici Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS Sez. Caserta, L’Altritalia Ambiente.