“DifferenteMente” e il Sindaco Vozza firmano il protocollo d’intesa

Martedì 20 settembre, presso la Sala consiliare del Comune di Casagiove, è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa con l’associazione ‘DifferenteMente’, dal Sindaco, Ing. Giuseppe Vozza e dalla Presidente, Avv. Francesca Della Ratta.

L’associazione ‘DifferenteMente’A.p.s.’ è impegnata nella tutela dei diritti della persona, dell’inclusione e delle pari opportunità sul territorio casertano per l’attuazione di Sportelli d’Ascolto e Supporto ai padri separati destinati gli uomini in difficoltà.

Il Primo Cittadino ha accolto, con entusiasmo e sensibilità, la proposta nata dalla collaborazione costante fra le Avvocate fondatrici, Francesca Della Ratta e Giovanna Barca e l’Assessora alle Politiche sociali, Dott.ssa Anna Altavilla con la Consigliera alle Pari opportunità, Giovanna Ferrante.

Il prezioso contributo fornito al Comune di Casagiove da parte dell’Associazione va ad implementare ed arricchire le prestazioni dello sportello antiviolenza ‘Athena’, inaugurato dall’Amministrazione Vozza il giorno 8 marzo 2021 e situato in Piazza degli Eroi nel palazzo ASL.

Tiziana Tartaro sarà la Delegata allo Sportello; i giorni e gli orari del servizio saranno resi noti a breve.