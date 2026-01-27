Dimensionamento scolastico in Campania: 23 accorpamenti

Il dimensionamento scolastico che prevede l’accorpamento di circa 23 istituti scolastici della Campania, serve a evitare il commissariamento. Il presidente Roberto Fico ha dichiarato che è stata una scelta dovuta, di gravosa responsabilità, precisando che si tratta di un dimensionamento amministrativo, ossia inerente le dirigenze e non i plessi scolastici. Una decisione resa necessaria per arginare il pericolo di un commissariamento imposto dal governo mediante l’Ufficio scolastico regionale. Ad ogni modo, Fico tiene a precisare che tale provvedimento è stato disposto in modo da tutelare il personale ATA che lavora presso gli istituti scolastici per i quali sono stati previsti gli accorpamenti. Rassicura che non ci sarà alcun taglio tra il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. La riorganizzazione amministrativa conserverà gli organici attuali. La Giunta ha nominato un vicario in tali scuole per coordinare al meglio le attività, semplificandone la gestione operativa. Andiamo a vedere nello specifico quali saranno gli istituti scolastici soggetti ad accorpamento: