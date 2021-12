DIMESSO DALL’OSPEDALE L’EX PILOTA DI F1 A. ZANARDI

Quel pomeriggio, il l’ex pilota di Formula Uno, Alessandro Zanardi, durante un allenamento su strada in handbike a Pienza (provincia di Siena), invase la corsia opposta venendo travolto incolpevolmente da un tir proveniente in senso contrario.

Dramma, l’ennesima tragedia di una vita terribilmente caratterizzata dalla sfortuna.

Seguiranno un primo intervento neurochirurgico di 3 ore, nonchè altre, diverse, operazioni e l’inizio di una lunghissima riabilitazione.

Anche in questo caso, come nel 2001 a seguito del devastante crash a Lausitzring che gli costò l’amputazione delle gambe, Alex non ha mai mollato.

E non intende arretrare di un passo, neanche di un millimetro.

Proprio oggi, a tal proposito, è arrivata una fantastica notizia.

A seguito delle dimissioni da parte del pilota campione in Formula Uno e che aveva avuto un tragico incidente a bordo della sua hand bike.

La moglie dell’ ex pilota campione, Daniela, ha infatti annunciato il ritorno a casa del 55enne bolognese.

Il fenomeno azzurro ha dunque lasciato la clinica riabilitativa già da qualche settimana per trascorrere il Natale nella propria abitazione, circondato dagli affetti più cari.

QUESTE LE DICHIARAZIONI DELLA MOGLIE DOPO LE DIMISSIONI“Alex ha potuto lasciare l’ospedale qualche settimana fa e ora è tornato a casa con noi – le parole della donna sul sito ufficiale BMW di cui Zanardi è brand ambassador – Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto. Dopo il lungo periodo in ospedale è importante per lui tornare dalla sua famiglia. Per un anno e mezzo – ha continuato Daniela –Alex ha avuto intorno a sé solo persone con mascherine e dispositivi di protezione e le visite erano molto limitate. Ora Stiamo con Alex tutto il giorno, lui è nel suo ambiente familiare e quindi può tornare un minimo alla normalità. Questo gli dà ulteriore forza. Siamo molto grati al personale medico delle cliniche in cui è stato curato”.