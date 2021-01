Diminuisce il focolaio covid all’interno della Casertana

Proseguono gli allenamenti dei falchetti rossoblù durante la sosta di campionato della Lega pro (serie C), una buona notizia in queste ore sta attraversando le mura casertane con la guarigione di alcuni calciatori: si tratta di Carillo, Pacilli, Icardi e Zivkovic. Prima del rientro in gruppo, successivamente alla negatività del tampone Covid-19, il tris rossoblù si è sottoposto alle visite mediche per accettarne le condizioni fisiche di ognuno di loro. L’anno nuovo sembra quindi prospettarsi bene, con l’accertamento delle prime guarigioni. Si ricorda infatti che sono i calciatori che restano ancora in attesa del responso dei test, dopo essere stati rigorosamente in isolamento fiduciario.

Il prossimo incontro in campionato per i falchetti è previsto domenica 10 gennaio alle ore 12:30 allo stadio ‘Pinto’ contro i Catania. Una partita sicuramente non facile per i rossoblù ma soprattutto importante sia per l’umore che in chiave classifica. Dunque la società spera che in attesa della sfida si appuri la guarigione dell’intera rosa per non rischiare di riguardare una scena simile a quella contro la Viterbese, sempre se gli organi di competenza non ne dovessero prendere atto.