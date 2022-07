Dimissioni Gianfranco Paglia . Napoletano FDI : quelle del Colonnello sono denunce gravi”

Dispiace leggere dell’ennesimo abbandono da parte di una figura evidentemente mai entrata in sintonia con l’eternamente dissonante quadro di governo della città di Caserta.

Il colonnello Paglia, pur nel suo elevato garbo che a tratti sembra salvare tutti, in realtà scrive e rivela cose gravissime, che dovrebbero far dimettere al suo posto più di uno dei suoi interlocutori.

Lo prego di dire di più con maggiore precisione: contribuirà a svelare i reali meccanismi che, sulla movida e dintorni, non hanno funzionato.

Intanto, preannuncio tutte le necessarie azioni affinché quanto di grave oggi ha denunciato non rimanga lettera morta.

Sarebbe il più dannoso sgarbo che la città potrebbe continuare a fare a Paglia e agli stessi diritti di tutti i nostri concittadini.

Pasquale Napoletano consigliere comunale FdI