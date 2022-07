Dimissioni Paglia . La nota stampa di Fratelli D’ Italia

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa diffusa dal capogruppo consiliare di FDI Paolo Santonastaso

“Non mi stupiscono le dimissioni del Ten. Col. Gianfranco Paglia, per lui parla la sua storia e personalmente l’unica anomalia riscontrabile è che abbia permesso la strumentalizzazione della sua figura in piena campagna elettorale. Evidentemente, pensava di potere dare una mano alla città e, se avesse avuto voce in capitolo, sicuramente sarebbe stato così. Ma quest’Amministrazione vuole solo attorniarsi di YES MEN e, pertanto, tale epilogo era inevitabile. Questa vicenda costituisce un’ulteriore prova di quanto sia realisticamente impossibile collaborare con Marino & co e l’unica strada percorribile per migliorare le sorti della nostra città è alternativa ed opposta rispetto a quella tracciata dall’attuale Sindaco”