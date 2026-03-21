“Din Don Down – Alla ricerca di (D)io” domenica 6 settembre 2026 alla Reggia di Caserta

Dopo oltre 70 sold out su 70 date, oltre 100.000 biglietti venduti e l’evento speciale all’Arena di Verona andato sold out in soli 5 giorni per un totale di 10.000 biglietti, “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io” sbarca domenica 6 settembre 2026 alla Reggia di Caserta, in Piazza Carlo di Borbone, all’XI edizione del festival “Un’estate da Belvedere – Reggia Session”.

Lo spettacolo dei record di Paolo Ruffini con la Compagnia Mayor Von Frinzius di attori con disabilità, con Claudia Campolongo al pianoforte, diretto da Lamberto Giannini e prodotto da VERA Produzione, arriva in uno dei luoghi iconici della cultura italiana, pronto ad emozionare un pubblico di 8mila spettatori, dopo aver raccolto il tutto esaurito ovunque con numerose repliche nei teatri più importanti d’Italia.

“Din Don Down” ha raccolto fin dal suo debutto nell’ottobre 2024 un inaspettato successo nel pubblico, raggiungendo numeri impensabili e risultando uno dei più grandi successi teatrali degli ultimi anni. Più che uno spettacolo è una vera e propria esperienza da vivere e da cui lasciarsi trasportare, un happening comico che sovverte il senso più profondo di ciò che ci ostiniamo a definire “normale” e che, attraverso un perfetto mix di comicità, tenerezza e disobbedienza, esplora il senso della spiritualità e della vita.

Il successo di “Din don down” è arrivato anche in Vaticano, dove Paolo e i ragazzi della Compagnia hanno incontrato Papa Leone XIV, e a Montecitorio, dove Paolo Ruffini e Federico Parlanti hanno ritirato il prestigioso Premio 100 eccellenze italiane. Sui social, i video di queste esperienze e delle numerose standing ovation dello show hanno raggiunto milioni di visualizzazioni, diventando virali e confermando l’apprezzamento del pubblico per un progetto artistico che affonda le sue radici nel senso più profondo dell’inclusione, la valorizzazione dell’unicità di ciascuna persona.

Il grande successo pubblico a teatro ha ispirato nuove declinazioni del progetto, in quella commistione di linguaggi che caratterizza da sempre il lavoro di Paolo Ruffini, tra cui il programma radio Radio24 “Radio Up&Down – la trasmissione con un cromosoma in più”, condotto da Paolo Ruffini e Federico Parlanti, primo speaker radiofonico italiano con Sindrome di Down, e il video podcast “Din don down – Alla ricerca di D(io)”, in cui Paolo intervista ragazzi e ragazze con disabilità sui grandi temi della vita.

I biglietti per la data alla Reggia di Caserta in Piazza Carlo di Borbone, organizzata in collaborazione con Massimo Vecchione per LWR e Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, sono disponibili da oggi su Ticketone e nei punti vendita abituali.

Paolo Ruffini

Paolo Ruffini (Livorno, 1978) è attore, conduttore televisivo, regista, autore e – con il gruppo VERA da lui fondato – è manager e produttore cinematografico e teatrale.

Debutta al cinema nel film “Ovosodo” di Paolo Virzì (1997) e partecipa a numerosi successi al botteghino, lavorando con Neri Parenti, Carlo Vanzina, Paolo Virzì, Fausto Brizzi. Esordisce alla regia con il film “Fuga di cervelli” (2013) e firma diversi documentari tra cui “PerdutaMente” (2021), “Ragazzaccio” (2022) e “Rido perché ti amo” (2023)”. La sua carriera televisiva inizia nel 2002 con la vittoria del concorso “Cercasi VJ” su MTV, dove conduce numerosi show, per poi approdare in Mediaset dove diventa volto storico di “Colorado” (2011-2019). Nel novembre 2025 torna in tv su Italia 1 al timone di “Zelig On”, di cui è già stata confermata la seconda stagione.

Ha scritto 7 libri tra cui “Posso solo amare”, “Tutto Bene” e “Benito, Presente!” uscito a febbraio 2025 per Baldini+Castoldi. A gennaio 2026 è uscito il suo nuovo libro “Io sono perfetto” per La Nave di Teseo che ha venduto 20mila copie in un solo mese.

Da oltre 10 anni è impegnato nel sociale. Nel 2018 porta in teatro il progetto “Up&Down” che vede coinvolti attori con disabilità collezionando oltre 250mila spettatori e ottenendo successi in numerosi ambiti, tra cui la vittoria di un Nastro D’Argento con il documentario per il cinema e 30mila copie vendute con il libro. Dall’ottobre 2024 macina sold-out in tutta Italia il sequel dello show, “Din Don Down”, e da gennaio 2025 conduce con Federico Parlanti “Radio Up&Down – la trasmissione con un cromosoma in più” su Radio24. Sui social raggiunge oltre 6 milioni di follower su IG, FB e TikTok grazie ai videopodcast da lui creati, tra cui “Il Babysitter – Quando diventerai piccolo capirai” (diventato anche uno spettacolo teatrale) e “Il Badante – Il presente è già il futuro”, in cui intervista bambini e anziani su tematiche filosofiche, raccogliendo oltre 200 milioni di visualizzazioni complessive.