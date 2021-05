DINNER IN THE SKY, ECCO I 3 CHEF PROTAGONISTI

Ecco i tre chef protagonisti l’11 giugno per l’appuntamento casertano di Dinner in the Sky , Adriano Di Silvio , Tommaso Tartaglione e Paolo Di Domenico.

Una serie di eventi dedicati al mondo del food sospesi da una piattaforma a 50 metri di altezza, che si svolgerà a San Leucio.

I tre chef promettono non solo un esperienza suggestiva ma l’occasione per gustare un menú di cui le proprio degustazioni sono produzioni del territorio.

Proporremo tre portate che esaltano al meglio la materia prima spiega chef Di Silvio ma che sanno anche giocare su contrasti inaspettati frutto dell’esperienza maturata in cucina.

Ognuno dei pranzi tra cielo e terra si aprirà con una caprese ,mozzarella di bufala campana, pomodori datterino giallo e rosso, pomodoro confit, spugna di pomodoro, salsa di basilico, e crema di mozzarella con spolvero di pomodoro per proseguire, poi, con gnocchi di patate con gamberi al sentore di limone con crema di pistacchio e colatura di alici. Il secondo piatto è tutto sul contrasto carne e pesce con una guancia di maiale associata all’astice ed al cavolo in doppia cottura. Chiude il pranzo un cuor di fragola con mousse alla vaniglia e frollino al limone.

Diverse cotture, diverse consistenze ma un solo obiettivo conclude chef Adriano Di Silvio offrire una esperienza che, guardando alla tradizione, traduca al meglio una innovazione che si declina in piccoli tocchi di tecnica e qualità, come la colatura di alici, la cottura a bassa temperatura della guancia ed al vapore dell’astice ed i pomodori in diverse preparazioni per la caprese.