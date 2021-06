CASERTA. Stamattina sono iniziati i lavori dell’installazione del Dinner in the sky in programma nei prossimi giorni al Belvedere di San Leucio.

Grossi automezzi sono stati visti passare per le vie del Borgo, fra i quali spiccava una grossa gru.

Per il poco spazio a disposizione nella strada antistante il Complesso Monumentale, si è reso necessario far procedere il grosso automezzo a marcia indietro.

La gru servirà ad elevare il tavolo da 22 posti ad una altezza di 50 metri.