DINO FUSCO (SPERANZA PER CASERTA): “NESSUNA TRATTATIVA IN CORSO CON IL MOVIMENTO 5 STELLE”

CASERTA –Carlo Marino , dopo essere stato rieletto Sindaco di Caserta , sta lavorando per formare la nuova Giunta Comunale. Nelle ultime ore ha preso sempre più consistenza la nomina di un Assessore in aria 5stelle. La scelta del Sindaco potrebbe essere dettata dal fatto che il Senatore del movimento ,Agostino Santillo , nel corso del ballottaggio ha dichiarato ufficialmente il sostegno del m5Stelle al Sindaco uscente . Altri rumors parlavano del primo cambio di casacca fra i consiglieri eletti , esattamente di Dino Fusco il quale ,sempre secondo rumors doverebbe lasciare Speranza per Caserta, lista nella quale eletto insieme al candidato Sindaco Romolo Vignola, per approdare proprio nel M5stelle. Notizia quest’ultima smentita direttamente da Dino Fusco del quale pubblichiamo ufficialmente le dichiarazioni:

“Le notizie diffuse dagli organi di stampa locali, secondo le quali ci sarebbe una trattativa in corso tra me ed il Movimento 5 Stelle per costituire un gruppo consiliare grillino, sono assolutamente prive di fondamento”. Parole molto chiare e nette quelle di Dino Fusco, più votato della lista di Speranza per Caserta alle recenti elezioni amministrative e quindi in procinto di entrare in Consiglio Comunale non appena questo sarà convocato per l’insediamento. “La mia posizione non è mai cambiata, sono sempre rimasto fedele a me stesso ed al mio Movimento. Adesso l’obiettivo primario è costituire il gruppo di Speranza per Caserta e proseguire il duro lavoro svolto dai consiglieri speranzini che ci hanno preceduti. Sarò all’opposizione, a fianco di Romolo Vignola, ogni altra illazione è pura fantasia”.