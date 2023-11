DIOCESI DI CASERTA – PASTORALE DELLA SALUTE.NOTEVOLE CONSENSO ANCHE PER IL QUINTO INCONTRO DEL CORSO DI FORMAZIONE

Ha riscosso notevole consenso da parte dei cento corsisti, anche il quinto appuntamento previsto dal calendario del corso di formazione per operatori pastorali, corso fortemente voluto dal Vescovo Mons. Pietro Lagnese e organizzato dall’Ufficio di Pastorale della salute diretto da don Antonello Giannotti, che si svolge presso la biblioteca del seminario vescovile. Tematica del quinto incontro “la salute mentale sul territorio, relatrice la dott.ssa Rosa Fusco. All’incontro sono intervenuti il dott. Gaetano De Mattia direttore dipartimento di salute mentale di Caserta, il dott. Enrico Maria Tresca direttore UOSM 15, la dott.ssa Maria Antonietta Molorolo, dirigente psichiatra UOSM 12, per il progetto “Aprirsi al mondo” del DSM di Caserta e la dott.ssa Luana Sergi dirigente neuropsichiatria infantile DSM di Caserta che ha sottolineato come cogliere i segnali precoci del disagio: Scuola-famiglia” Il convegno è stato moderato dal dott. Giancarlo Infanti componente l’equipe della pastorale della salute, che ha evidenziato come il convegno è atto a formare i volontari della pastorale della salute all’approccio migliore allorquando saranno impiegati per recarsi al domicilio delle persone sole o bisognose di conforto su tutto l’arco della diocesi. Il percorso della pastorale è finalizzato a questo progetto di vicinanza alle persone fragili. IL prossimo incontro sabato 25 novembre che sarà imperniato sulla tematica “La cultura della Vita” con le dott.sse Maria Celeste Foglia e Anna Tamburro e il dott. Italo Bernardo, mentre l’incontro successivo sarà dedicato ai pazienti oncologici.