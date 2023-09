Diocesi di Caserta:un Festival dedicato alla “Laudato Si’” nell’ex caserma Macrico

Nella nota stampa diffusa oggi dalla Diocesi di Caserta leggiamo quanto segue:

“Un Festival dedicato alla “Laudato Si’”, l’enciclica di Papa Francesco, nell’ex caserma Macrico, trasformata dalla Diocesi in un campo di pace, accoglienza e condivisione per i casertani e per tutti gli uomini di buona volontà. E’ l’idea del Vescovo di Caserta, monsignor Pietro Lagnese, per cominciare a rendere fruibile l’ex caserma militare, luogo per definizione bellico, in uno spazio che verrà intitolato proprio alla enciclica del Pontefice. Il festival, alla prima edizione, costruito tutto sul rispetto dell’ambiente e sulla partecipazione civica, è il tentativo della Diocesi di coniugare la presenza delle persone nella struttura con quello di diventare un luogo di riflessione e confronto per tutto il Paese. Il festival parte il 27 settembre con la presenza del presidente della Cei, la Conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Zuppi; e terminerà il 4 ottobre, giorno di San Francesco. Due momenti simbolici per coprire il tempo del creato: lo speciale tempo voluto da Francesco per ricordare “questa insensata guerra al creato” che poniamo in essere. Non a caso il tema del festival sarà: “Che scorrano la giustizia e la pace”, analogo a quello della giornata nazionale per la custodia del creato. Saranno nove giorni di visite guidate, incontri, festa, dibattiti e momenti di confronto che hanno l’obiettivo di far diventare Caserta il luogo italiano per eccellenza di riflessione sui temi posti dalla “Laudato Si’” ma anche di condivisione familiare e umana.”