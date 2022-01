Dipendenti positivi. Chiude la pizzeria “I Masanielli” di Francesco Martucci

Caserta. Purtroppo i casi positivi al Covid 19 continuano ad aumentare e, come per altre attività, in cui dipendenti o clienti hanno riscontrato tampone positivo, anche per la Pizzeria “I Masanielli”di Francesco Martucci, in Viale Giulio Douhet, si è verificata la fastidiosa situazione che ultimamente sembra essere all’ordine del giorno.

A farne comunicazione è stato lo stesso titolare Francesco Martucci sul suo profilo Facebook, dichiarando:

“Purtroppo i tempi attuali sono quelli che sono

Purtroppo 3 dei miei ragazzi sono risultati positivi ieri (sintomi tipo influenza)

Ci tenevo a comunicare che da domani (ieri e oggi siamo stai chiusi come da calendario) Pizzeria “I Masanielli” – Francesco Martucci non aprirà al pubblico(la data di riapertura la comunicheremo in questi giorni)

Siamo tutti in isolamento come da prassi

Per il bene comune

Per i nostri clienti

Per noi e chi ci aspetta a casa

Passerà anche questa”

E prima o poi, passerà davvero…ci auguriamo che tutti coloro che sono positivi e stanno affrontando questa quarta ondata in isolamento, si riprendano presto e l’incubo Covid lasci presto il posto alla serenità.