Disastro Juve. Perde in casa contro il Milan .

La Juventus non c’è più, la clamorosa sconfitta di ieri ne è la perfetta prova di una squadra ormai assente.

La classifica parla chiaro ai bianconeri servirà un miracolo per tornare in champions League.

Pirlo sembra ormai destinato ad andare via e in molti non si meraviglierebbero di un suo esonero nell’immediato. Certo forse ora è tardi per pensare che un allenatore a tre gare dalla fine possa cambiare le cose è difficile, inoltre già tra pochi giorni ai scenderà in campo per il turno infrasettimanale.

Il problema non è solo la qualificazione in champions in se ma anche il fatto di dover ridimensionare praticamente tutto, dell’allenatore fino alla rosa passando anche forse per la dirigenza che da quando ha perso Marotta sta perdendo colpi. Vedremo cosa succederà in estate