Disavventura alle poste per un giovane del casertano

Disavventura per un giovane, alle prese con un problema connesso all’attivazione dello SPID. Il fatto è accaduto, presso un ufficio postale del casertano, dove il giovane, dopo un’ora di attesa, viene a sapere, da un’operatrice di sportello, dell’impossibilità di ottenere l’identità digitale, per un incomprensibile problema tecnico ai computer. Alla richiesta di informazioni su come procedere, viene consigliato di prenotarsi su un’apposita app. di poste, per poi ripresentarsi, in un altro giorno, al medesimo sportello, ovvero di richiedere l’assistenza telefonica. Una risposta che non è andata giù al cliente che,vista l’urgenza della situazione, ha posto il problema all’attenzione degli altri operatori. Una scelta infelice dal momento che è stata respinta e che ha portato il giovane a reclamare, invano, l’intervento del direttore per poter denunciare il disservizio. Solo l’intervento degli astanti,disposti in fila chilometrica, all’esterno della struttura ha placato il malcontento del giovane cliente, riportando la situazione alla normalità.