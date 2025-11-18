Discarica abusiva scoperta dai Carabinieri: sequestrate 10 tonnellate di rifiuti

Una vera e propria discarica abusiva è stata individuata dai Carabinieri della Stazione di Sant’Arpino nel territorio di Succivo, in località Cardoni, area rurale ai margini di una strada interpoderale. Durante un servizio mirato al contrasto degli illeciti ambientali, i militari hanno rinvenuto un cumulo di rifiuti speciali, pericolosi e non, abbandonati da ignoti su una superficie di circa 15 metri quadrati.

Il deposito illegale comprendeva plastiche, rifiuti solidi urbani di varia natura, scarti edilizi, pneumatici e parti di elettrodomestici, per un peso complessivo stimato in circa 10 tonnellate.

L’intera area, insieme ai materiali rinvenuti, è stata posta sotto sequestro penale e affidata in custodia giudiziale al Comune di Succivo per le operazioni di classificazione e successivo smaltimento.

