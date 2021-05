“Disegna la tua strada”: a Caserta giornata Aci su sicurezza

Tutto pronto, anche in provincia di Caserta, per l’iniziativa legata alla Giornata Europea per la Sicurezza Stradale prevista per il prossimo 6 maggio che coinvolge le Scuole Primarie di tutto il territorio nazionale e gli Automobile Club locali aderenti al progetto, tra cui la sede di Caserta.

L’iniziativa è stata battezzata «Disegna la tua strada sicura» ed è un’opportunità per sviluppare un’importante campagna di sensibilizzazione promossa dall’Aci con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione in collaborazione con le scuole Primarie.

A Caserta, referente dell’iniziativa in seno al locale Automobile Club del capoluogo è la dottoressa Sonia Merenda, peraltro responsabile dell’erogazione dei corsi di educazione stradale da ormai oltre due anni.

La campagna di sensibilizzazione si concluderà in concomitanza con la «Settimana mondiale della sicurezza stradale» indetta dall’ONU (17-23 maggio) e rappresenta un’occasione per diffondere importanti informazioni legate alla strada e alla sua sicurezza. Un’esperienza che permetterà ai bambini di rappresentare la loro idea di “strada sicura” attraverso disegni ed immagini da colorare. La partecipazione è rivolta a tutte le Scuole Primarie che saranno informate, nei primi giorni di maggio, dal Ministero dell’Istruzione, attraverso apposita comunicazione contenente tutti i dettagli per partecipare.

Il materiale comprende disegni da stampare e distribuire ai bambini che li potranno colorare e completare con immagini della loro idea di «strada sicura» a seguito di una dinamica di classe nella quale l’insegnante suggerirà momenti di riflessione rivolgendo le domande appositamente predisposte e trasmesse.

I docenti interessati potranno scaricare i materiali informativi e didattici direttamente dal sito dell’ACI mentre l’iniziativa sarà presentata anche sul Portale Edustrada (Pnes – Progetto Nazionale di Educazione Stradale) nella sezione Gallery – Eventi.

Il video nazionale verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Aci il prossimo 1 giugno unitamente ad un elenco delle Scuole Primarie che hanno partecipato alla campagna di sensibilizzazione.