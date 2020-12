La chiusura forzata dei negozianti Casertani , negli ultimi giorni , ha causato danni irreparabili alle attività , con i fatturati di negozi di abbigliamento e in gioiellerie in piccata. Parliamo di oltre il 70% in meno per queste categorie.

I negozi hanno bisogno di reagire, devono poter pagare i fornitori per la merce invenduta della stagione invernale.

Non è il momento delle polemiche sulle date, l’unico modo di dare respiro e aiutare i commercianti è far ripartire i saldi ora.