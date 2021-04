Distratta, il nuovo successo della cantautrice Mariapia

Castello del Matese-Maria Pia De Lellis – in arte Mariapia – nasce il 21 novembre del 2000 a Castello del Matese, provincia di Caserta. Ha otto anni quando si trasferisce ad Alife, accogliendo tra le sue mani di bambina un cambiamento personale che getterà le basi per l’identità di artista ancora inconsapevole ma piena di talento.

Sono i fratelli a farle incontrare il suono rock dalla musica dei Red Hot Chili Peppers e i Nirvana, passando per i Blink182 e i Misfits. Non trascurabile, inoltre, è la sua smodata passione per la discografia dei cantautori Calcutta e Gazzelle.

Un’educazione musicale che valorizza gli artisti di punta degli anni ’90, la sua, in grado di solleticare la propria indole di strumentista.

Ha poco più di quindici anni quando manifesta alla sua famiglia la volontà di cominciare a suonare la batteria, ma sarà la chitarra lo strumento che, poco più tardi, riconoscerà affine a sé.

Da sempre orientata verso un percorso da solista, il 6 Marzo del 2020 ha pubblicato il primo singolo. È Via te il brano attraverso cui Mariapia traccia la forma della sua musica che, in generale, intende accogliere le luci e le ombre di una vita forse imperfetta ma tutta da percorrere, e la direzione è quella di una continua rinascita.

Distratta, il nuovo singolo di Mariapia

A distanza di otto mesi dal lancio di Un giorno migliore, venerdì 16 aprile è uscito su tutte le piattaforme digitaliDistratta, il nuovo singolo di Mariapia. Un brano che racconta il coraggio attraverso la negazione dell’arrendevolezza, anche nei giorni più tristi.

“La domenica e il lunedì sono da sempre i giorni più tristi per me – spiega l’artista – e in questo brano li ho resi protagonisti per raccontare, in maniera figurativa , quella spinta propulsiva che arriva quando le difficoltà ci costringono a uno stato di apatia. Ognuno di noi, a suo modo, si rifugia

in una dimensione ultraterrena nei momenti di tristezza, una realtà parallela, distratta, per ritrovare la voglia di risalire, di rinascere.”

Vivere in provincia, un limite o una opportunità d’ispirazione?

Anche Distratta,così come accaduto per i due singoli precedenti, nasce ad Alife. Una piccola realtà di provincia che per la giovane Mariapia non costituisce un limite, anzi!

“Sicuramente quando vivi in un paesino non puoi esprimerti al 100% perché ti senti sempre incastrato in qualcosa di “piccolo” – racconta la cantautrice – però non è questo che mi ferma. Anzi, per me è uno stimolo. Cerco sempre di pormi nuovi obiettivi e non smetto mai di aspirare al meglio. Penso che se non avessi avuto la storia che ho avuto, non sarei mai diventata una cantante. Il mio territorio, le mie radici, sono importanti. Nel mio paese ho vissuto tutte le esperienze che oggi racconto nelle mie canzoni“

Curiosità. “Così nascono le mie canzoni, non scrivo. Canto.“

Ogni cantautore ha un modo diverso di approcciare alla propria creatività, c’è sempre un “dietro le quinte” poco conosciuto. È il momento in cui un brano nasce. Le canzoni di Mariapia, in particolare, partono da una parola, una frase improvvisa da cui poi viene partorito l’intero brano.

“Scrivo mentre suono. Cantando. Non scrivo mai prima il testo. Costruisco tutta la canzone basandomi su quattro accordi di partenza. Di solito, i brani nascono in un quarto d’ora, ma ammetto che le ultime canzoni mi stanno richiedendo più tempo, anche una giornata a volte. Il processo, però, è sempre lo stesso: compongo nell’inconsapevolezza.

Soltanto a distanza di diversi giorni dalla nascita di una canzone ne comprendo il senso”

La pandemia mi ha aiutato a scrivere

Gli artisti emergenti sono stati i più danneggiati dalle conseguenze della pandemia. Molti progetti in cantiere sono ancora all’angolo, verità che appartiene anche a Mariapia, che però, anche in questo caso, è riuscita a costruire il suo lato positivo.

“Sicuramente la pandemia ha limitato il progetto musicale delle persone che hanno cominciato tra il 2019 e il 2020 , me compresa, – racconta la giovane artista – ma è anche vero che dal 2020 ad oggi la mia produzione musicale è migliorata sia quantitativamente che qualitativamente: le canzoni più belle le ho scritte nell’ultimo anno. In me è scattato qualcosa, mi sono aperta di più, mi sento più ispirata.“

Curiosità. Con chi duetterebbe Mariapia in un futuro live?

Se c’è una cosa che accomuna, in questo periodo, artisti emergenti e big è la voglia di ricominciare a esibirsi dal vivo. Nessuno, adoggi, è in grado di dirci quando questo sarà possibile, ma nel frattempo sognare non guasta. Libera di immaginare, Mariapiaracconta:

“Mi piacerebbe organizzare un live su un tetto, come hanno fatto i Beatles cinquant’anni fa, se non di più. Sarebbe bellissimo! E visto che ai sogni nessuno può porre limiti, porterei con me Maria Antonietta, Gazzelle, Calcutta. Il mio sogno proibito, poi, sarebbe incontrare Lana Del Rey.

I contatti social di MariaPia.

Instagram: 🌙 Mariapia (@mariapia_del) • Foto e video di Instagram

Facebook: (3) Mariapia | Facebook

Youtube: (12) Mariapia – Distratta – YouTube

Spotify: Mariapia | Spotify