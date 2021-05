DISTRUTTA SCUOLA A S. CIPRIANO D’AVERSA

S. CIPRIANO D’ AVERSA – Vandalizzato il liceo a San Cipriano di Aversa, in provincia di Caserta.

Il covid ha fermato tutto e tutti ma non ha bloccato i vandali. La scorsa notte sono entrati in azione in quello che è il liceo scientifico Segrè di San Cipriano d’Aversa. Hanno bucato le pareti entrando direttamente nelle aule dal cortile dell’istituto che certo non è nuovo a questi attacchi vili. Stamattina le foto hanno fatto il giro di docenti e studenti, ugualmente esterrefatti da tanta incomprensibile aggressività.