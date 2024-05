“Disturbo dello spettro autistico: dalla diagnosi precoce alla presa in carico” convegno presso la biblioteca vescovile 

Presso la biblioteca diocesana in via Redentore a Caserta si è svolto l’interessante incontro “Disturbo dello spettro autistico: dalla diagnosi precoce alla presa in carico”, organizzato dall’ufficio di Pastorale della salute diretto da don Antonello Giannotti. All’evento curato dal Antonietta Rispoli, introdotto dal segretario Marco Lugni e moderato dal dott. Giancarlo Infante ha relazionato la responsabile del NNPIA del distretto 12 ASL Caserta dott.ssa Elena De Carlo che si è avvalsa della collaborazione del dott. Emanuele Mingione. L’incontro è iniziato con Andrea Di Fonzo che ha magistralmente interpretato la favola di Martino e il lupo con il soave sottofondo musicale del giovane pianista Simone Casertano. Il convegno ha messo in risalto i percorsi diagnostici e terapeutici del bambino con spettro autistico. L’appuntamento si è posto l’obiettivo non solo di tracciare il bilancio di quanto è stato realizzato fino ad oggi ma anche quello di valutare anche le misure che potrebbero servire per migliorare il servizio. La dott.ssa de Carlo ha evidenziato che esistono tre livelli di autismo, i quali aiutano a identificare la gravità dei sintomi nel dominio della comunicazione così come nel dominio dei comportamenti/interessi ristretti o ripetitivi. In poche parole l’autismo è un disturbo cerebrale che influenza il modo in cui una persona interagisce e comunica con gli altri. Chi soffre di autismo ha problemi a parlare e a relazionarsi con le altre persone. Inoltre assume comportamenti insoliti. Il termine autismo si riferisce a un’intera gamma (spettro) di problemi correlati. L’incontro si è concluso con l’esibizione del giovane pianista Simone Casertano sottolineato da scroscianti applausi. Gli incontri organizzati dalla Pastorale della Salute riprenderanno a settembre con il convegno “Il fine vita tra bioetica e assistenza al morente” coordinato dal dott. Ortensio Letizia.