Divieto di combustione all’aperto.

Da oggi fino al giorno 15 dicembre sul territorio comunale con provvedimanto del Sindaco è vietata qualsiasi tipologia di combustione all’aperto.

Inoltre si vieta l’utilizzo di generatori con la classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle. Anche i veicoli, come del resto già previsto dal codice della strada all’Art. 157, comma 7-bis, non potranno sostare con motore acceso e riscaldamento attivo. Gli impianti termici a biomassa subiranno il potenziamento dei controlli riguardo il rispetto del divieto di utilizzo di combustioni all’aperto e di spandimento dei liquami. I divieti sono stati recepito dal conune con nota prot. PG/2025/68988 del 11/12/2025 a seguito di comunicazione da parte dell’ARPAC- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della

Campania relativa al monitoraggio della qualità dell’aria della giornata di martedì 10 Dicembre 2025, dal

quale si evince il superamento delle concentrazioni di 50 microgrammi/metro cubo in più della metà delle

stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria della zona IT1507.