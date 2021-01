DJ CASERTANO ACCOLTELLATO E IN FIN DI VITA

Caserta – Tragico episodio avvenuto a Caserta, il deejay e produttore a livello internazionale, anche abbastanza conosciuto, Joseph Capriati, di 33 anni, è stato accoltellato dal padre ed è finito all’ospedale di Caserta in pericolo di vita. Il papà del deejay, un 61enne, è stato invece arrestato per tentato omicidio e condotto in carcere dalla Polizia (squadra Volante della Questura di Caserta diretta da Luigi Ricciardi).

Il dj Joseph Capriati solitamente vive in Spagna ma da quando è scoppiata la pandemia, anche a causa del blocco del lavoro, era tornato nella casa paterna nel capoluogo campano di Caserta. Dalla ricostruzione dei fatti si capisce che il litigio tra gli appartenenti alla famiglia sia iniziato da futili motivi e come, successivamente, fosse degenerato per l’alterarsi dei toni, fin quando l’uomo nella colluttazione impugnava un coltello da cucina e trafiggeva il figlio, il dj 33enne, incensurato, che, nell’immediatezza dei fatti, veniva trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Caserta per le cure del caso.