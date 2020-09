Documenti D’identità falsi : due persone arrestate

I Carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta (CE), in quel centro, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, di I.G., residente a Villa Literno (CE), e M.E., residente a Villa di Briano (CE).

I due sono stati fermati nel corso di un controllo alla circolazione stradale e, alla richiesta dei documenti, hanno esibito carte di identità risultate contraffatte.

Nel corso della successiva perquisizione personale e domiciliare sono stati rinvenuti presso l’abitazione di M.E. ulteriori documenti di riconoscimento contraffatti nonché 5 tessere sanitarie di dubbia provenienza.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Gli arrestati sono stati accompagnati ai domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.