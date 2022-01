Domani 13 gennaio i funerali di Domenico Biscardi

Caserta. Si terranno domani 13/01/2022, alle 11, presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli, a San Nicola la strada, i funerali del Dott. Domenico Biscardi, genetista e farmacologo, trovato morto nella sua abitazione.

Dai primi riscontri investigativi pare che il medico sia deceduto a causa di un improvviso arresto cardiaco. A quanto appreso pare che non soffrisse di nessuna patologia particolare e nei giorni precedenti non aveva avuto malori.

Il ricercatore era noto a molti per il suo lavoro incentrato sui vaccini anti-Covid.

Domani l’ultimo saluto, con grande dolore, di parenti, amici e tantissimi pazienti che non riescono ancora a capacitarsi di tale perdita.