Domani 17 luglio alle 17 Hotel Royal a Caserta presentazione Campagna referendaria no Rosatellum con Elisabetta Trenta

E’ partita da qualche settimana la raccolta firme, con banchetti in tutta Italia e una piattaforma digitale online, per l’abrogazione parziale del Rosatellum, la legge elettorale approvata nel 2017 con i voti favorevoli di Partito Democratico, Forza Italia, Lega Nord, Alternativa Popolare, Alleanza Liberal popolare-Autonomie e altri partiti minori.

Promotore dell’iniziativa è il Co.Re.Ra, acronimo di comitato referendario per la rappresentanza, costituitosi lo scorso 17 aprile sulla scorta delle idee di Felice Carlo Besostri, senatore del Pd dal 1996 al 2001 recentemente scomparso, agguerrito sostenitore di battaglie contro lo strapotere della nomenklatura partitica e fautore di numerosi ricorsi, tra cui quelli che hanno portato all’abrogazione parziale delle due leggi elettorali Porcellum e Italicum.

Obiettivo della raccolta firme è fare in modo che alle prossime elezioni politiche si voti con un sistema elettorale che rispetti la Costituzione. Quattro i quesiti referendari che intervengono sugli aspetti più critici della normativa in vigore e che sono stati depositati in Corte di Cassazione il 23 aprile. Primo quesito: abolizione del voto congiunto obbligatorio per restituire la libertà di scelta tra candidato uninominale e lista proporzionale. Secondo quesito: abolizione delle soglie di sbarramento.Terzo quesito: abolizione di ogni privilegio nella raccolta delle firme per la presentazione dei candidati. Quarto ed ultimo quesito: abolizione delle pluri-candidature.

Il comitato ha una composizione molto trasversale: è formato da cittadini di diversa estrazione sociale, formazione culturale e orientamento politico, residenti in tutte le regioni italiane. Lo presiede Elisabetta Trenta, ministro della Difesa italiano dal giugno 2018 al settembre 2019. I vicepresidenti: Raffaele Bonanni, ex segretario generale della Cisl; Enzo Palumbo, già membro del Consiglio superiore della magistratura e già promotore nel 2011 dell’abrogazione del Porcellum e nel 2016 dell’incostituzionalità dell’Italicum; Sergio Bagnasco, studioso della Costituzione e dei sistemi elettorali. Domani 17 luglio alle ore 17 presso Hotel Royal a Caserta ci sarà un incontro pubblico che vedrà l’intervento proprio di Elisabetta Trenta per la presentazione della campagna referendaria #iovoglioscegliere per l’abrogazione parziale della legge elettorale. Segnaliamo che già e’ possibile firmare i quesiti referendari con Spid e Cie al seguente link: https://www.iovoglioscegliere.it/.