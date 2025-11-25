Domani 26 novembre a Caserta chiusura anticipata delle scuole e degli uffici comunali

La Commissione Straordinaria del Comune di Caserta ha firmato un’ordinanza che stabilisce la chiusura anticipata alle ore 13,00 degli uffici pubblici comunali (sia la sede centrale di Piazza Vanvitelli che quella dell’ex Caserma Sacchi in Via San Gennaro) e degli edifici scolastici di ogni ordine e grado che insistono nelle aree interessate dall’interruzione idrica prevista nella giornata di domani 26 novembre 2025, dalle ore 13,00 e fino al completamento dei lavori, previsto per la tarda serata. Le zone e le strade interessate sono le seguenti: Centro Storico, Via Falcone, Via Borsellino, Via Ruggiero e traverse, Viale Beneduce e traverse, Viale Cappiello e traverse, Viale dei Bersaglieri e traverse, frazioni di Centurano, Tredici, Falciano, San Benedetto ed Ercole.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della comunicazione della società Nepta, che ha annunciato l’urgenza di effettuare lavori a seguito di una dispersione localizzata sulla condotta adduttrice situata in Via Vessella – Parco Cerasola. Tali interventi determineranno la mancanza della fornitura idrica nelle zone precedentemente elencate.