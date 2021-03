Domani, 9 marzo, sospesa l’erogazione idrica a Gricignano, Teverola e parte del territorio di Carinaro

Domani ,martedì 9 marzo, dalle ore 8 alle 16, sarà sospesa l’erogazione idrica su tutto il territorio di Gricignano e Teverola e su parte di quello di Carinaro, per consentire i necessari lavori di sostituzione di un contatore su via Larga, al confine tra Gricignano e Carinaro, dove si sono verificati consistenti perdite d’acque.

Le strade di Carinaro interessate sono: via de Chirico, via Larga, via Giotto, via Parini, via Ungaretti, via Picasso, via Dalì, via Tiziano, via Alfieri, via Carmignola, via Guttuso, via Montale, via Caravaggio, via Leopardi, via Mantegna, via Botticelli, via Modigliani