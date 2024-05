Domani al via Cantine aperte 2024

Cantine aperte, l’appuntamento cult del Movimento Turismo del Vino, torna nelle giornate del 25 e 26 maggio con la 31esima edizione per unire produttori e appassionati di tutto il Paese all’insegna della degustazione e curiosità per la cultura del vino. Tanti e articolati gli eventi organizzati in tutte le regioni. Degustazioni, visite in cantina, passeggiate tra i filari, tour guidati, laboratori sensoriali, pic-nic e aperitivi in vigna sono proposti per conoscere gli abbinamenti tra i vini e i prodotti tipici del territorio. Un’occasione per visitare nuovi luoghi e scoprire quanto hanno da offrire sia paesaggisticamente che in termini di produzione, guardare ma anche toccare, assaggiare e portarsi a casa un pezzetto di territorio.Le cantine in Campania che aderiscono all’evento Cantine Aperte 2024 si possono leggere sul sito http://www.movimentoturismovino.it/risultati.php?reg=CAM.A

“Come ogni anno- dichiara Nicola D’Auria, presidente del Movimento turismo del vino – è una grande emozione dare il via a Cantine Aperte, lo storico evento che, dalla nascita della nostra associazione, accompagna gli enoturisti alla scoperta dei luoghi del vino italiani.Vedere sempre più persone curiose e appassionate che si approcciano al vino partendo dalla conoscenza del territorio e dal racconto dei produttori è per noi una grande soddisfazione, visto che da sempre il Movimento turismo del vino si impegna a divulgare un’esperienza in cantina che è molto più della sola degustazione. Quindi non vediamo l’ora di dare il via a questo weekend di festa con l’atmosfera vivace e conviviale che solo le cantine Mtv sanno regalare”.