Domani alla ” Casa Del Sorriso” benedizione per tutti i clochard e i senza tetto

Caserta. Domani ,domenica 13 novembre 2022, presso la struttura ” Casa del Sorriso” sita in Viale Mattei ,angolo via Mondo si terrà la Giornata della Povertà. L’ iniziativa e’ stata fortemente voluta dal Presidente dell’ Associazione ” Gli Angeli degli Ultimi ” Antonietta D’Albenzio . E’ stata la stessa Antonietta a spiegarci : ” Domenica dalle 18,30 in poi – ci ha spiegato la D’Albenzio- la casa di accoglienza sarà aperta a tutti i nostri fratelli di strada sia quelli già nostri ospiti che coloro i quali decideranno di partecipare dall’ esterno . Sarà un momento di profondo raccoglimento – ha continuato- abbiamo chiamato Padre Igor ( Prete Ortodosso) , Don Antonio Di Nardo ( Cattolico ) Un Pastore per gli Evangelisti e rappresentanti delle più svariate Religioni . Il nostro intendo – conclude Antonietta D’Albenzio è quello di organizzare una benedizione per tutti i clochard , italiani e non , che decideranno di partecipare “.

Non è certo la prima volta che ” Gli Angeli Degli Ultimi” si fa promotore di certe iniziative. Basta pensare di questa associazione che da sempre è prima fila per aiutare i piu’ deboli e i senza tetto .

L’ appuntamento per tutti è per domani dalle 18,30 in poi presso la struttura ” Casa del Sorriso” sita in Viale Mattei ,angolo via Mondo