Domani alle 11,30 L’ ultimo saluto a Marco

Caserta. Sulla tragedia che ha colpito la famiglia Dongu non possiamo aggiungere più’ niente. La cittadinanza tutta si è’ stretta intorno al dolore della sua famiglia al tal punto che ieri in città’ si respirava aria di tristezza e in ogni angolo della strada non si faceva altro che parlare di quel maledetto incidente che ha portato via per sempre ,agli affetti dei suoi cari e dei suoi amici ,il giovane Marco .

I funerali si terranno domani Sabato 23 settembre alle ore 11.30, presso la Chiesa di Nostra Signora di Lourdes a Caserta. La nostra redazione tutta rinnova le condoglianze e si stringe intorno all’enorme dolore che ha colpito la famiglia Dongu