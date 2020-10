Domani c’è Casertana-Ternana, per i falchetti mancherà Gigi Castaldo

Mancherà Gigi Castaldo nella gara di domani tra Casertana e Ternana. L’attaccante non ha recuperato dalla botta presa domenica in quel di Potenza. In avanti potrebbe esserci il debutto stagionale di Fedato. Una Casertana che giocherà in casa, ma come sappiamo visto che la fine dei lavori non c’è stata, dovrà giocare le prime gare ad Avellino. Certo non un gran problema visto e considerato che i tifosi non possano essere allo stadio. La sfida sarà’ direttta da un arbitro marchigiano, per il fischietto di Ancona e la seconda gara in questa stagione nel girone c, dopo che nella prima giornata aveva arbitrato Potenza-Catanzaro.

Queste le probabili formazioni:

Casertana:Dekic; Hadziosmanovic, Buschiazzo, Konate, Setola; Icardi, Bordin, Varesanovic; Cuppone, De Sarlo, Fedato.

Ternana:Iannarilli; Russo, Diakité, Boben, Mammarella; Damian, Kontek; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato.

Risultati: Bisceglie-Turris 11/10, Casertana-Ternana 11/10, Foggia-Potenza 11/10, Juve Stabia-Virtus Francavilla 11/10, Monopoli-Teramo 11/10, Paganese-Cavese 11/10, Palermo-Avellino 11/10, Vibonese-Catanzaro 11/10, Viterbese-Bari 11/10