Domani lutto cittadino, per ricordare la giovanissima Federica.

Lutto cittadino a Marcianise, per domani 15 Novembre, in concomitanza dei funerali della giovanissima alunna deceduta in circostanze tragiche. I funerali domani alle ore 15.00 nel Duomo di Marcianise, dove si potrà dare l’ultimo saluto alla giovane Federica. La procura di S.M.C.V. sta indagando sulla vicenda, per ora contro ignoti. Un atto dovuto, secondo il sostituto procuratore Carmine Renzulli, a capo delle indagini, dichiarando che: “Non è emersa dietro questa vicenda una storia difficile o complicata. Non ci sono indiziati. Il fascicolo contro ignoti serve a compiere tutti gli accertamenti”