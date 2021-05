Domani nuova conferenza stampa allo stadio “Pinto”, verrà presentata la nuova area marketing

Domani pomeriggio ore 15 presso lo stadio “Pinto”, la Casertana ha organizzato una nuova conferenza stampa dove verrà presentata la nuova area marketing.

Questo il comunicato della Casertana:

E’ convocata per sabato 15 maggio alle ore 17 presso lo stadio ‘Pinto’ una conferenza stampa nel corso della quale il presidente Giuseppe D’Agostino presenterà ufficialmente la nuova Area Marketing, già al lavoro in vista della prossima stagione.

Una struttura organizzativa che avrà come obiettivo quello di rafforzare il brand Casertana in vista delle nuove sfide che attendono il club rossoblu, sul fronte tecnico e su quello del Nuovo Stadio di Caserta.

Sarà l’occasione, inoltre, per commentare la lunga stagione che ha visto protagonisti i falchetti, nonché fare chiarezza su una notizia apparsa nelle scorse ore su una testata locale relativamente a vicende societarie e rassicurare ancora una volta i tifosi sui programmi futuri per i quali la società è già al lavoro da tempo.