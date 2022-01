Domani nuovo incontro all’Istituto “Terra di Lavoro” per il PCTO (Percorsi per le competenze Trasversali e l’Orientamento) tenuto dal dott. Gianrolando Scaringi

Presso l’Istituto “Terra di Lavoro” di cui è preside Emilia Nocerino, avrà luogo domani in modalità a distanza il nuovo appuntamento per il PCTO (Percorsi per le competenze Trasversali e l’Orientamento), Mangement dello sport” tenuto dal tutor esterno dott. Gianrolando Scaringi con l’ASI Campania e riservato alle classi 3C 4C e 5C dell’indirizzo Sportivo. Specifici settori di attività in management dello sport e delle attività motorie sono: le aziende ed associazioni sportive, le aziende di progettazione, organizzazione, gestione e promozione di servizi e di strutture per le attività sportive, ricreative e professionali; i nuovi ruoli occupazionali nel settore sportivo (sport marketing manager, promoter sportive, ecc.) – evidenzia la Funzione Strumentale prof.ssa Monica Ferrandino –