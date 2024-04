Domani saranno depositati i quesiti per il referendum abrogativo del Rosatellum

Si è costituito il 17 aprile, presso lo Studio Notarile Fanfani-Pellegrino di Roma, il Comitato promotore del referendum per l’abrogazione parziale delle attuali leggi elettorali per la Camera e per il Senato, il cosiddetto Rosatellum.

Ne dà notizia l’ex senatore liberale Enzo Palumbo che, con Paolo Antonio Amadio e Sergio Bagnasco e in sinergia col compianto sen. Carlo Felice Besostri, ha curato la stesura dei quesiti referendari. Il comitato promotore è presieduto da Elisabetta Trenta, presidente d’onore è Giorgio Benvenuto, la vicepresidenza è affidata a Vincenzo Palumbo, Raffaele Bonanni, Sergio Bagnasco. La segreteria organizzativa è affidata a Riccardo Mastrolillo, Luigi Spanu e Thomas Agnoli. Il tesoriere è Pietro Morace. Tra i numerosi componenti, Enzo Paolini, Marco Cappato, Nella Toscano, Paolo Antonio Amadio, Nicola Bono, Erminia Mazzoni, Mario Walter Mauro, Francesco Campanella, Mauro Vaiani, Matteo Emanuele Maino.

Martedì 23 aprile, alle ore 17:30, presso la sala stampa di Montecitorio, i promotori del referendum presenteranno agli organi d’informazione i quesiti referendari e la campagna per la raccolta delle firme.

Inizierà dunque la fase di costituzione dei Comitati territoriali. Il Rosatellum, legge elettorale promossa nel 2017 dal deputato Ettore Rosato (al tempo Partito democratico, oggi in Italia viva), si rivela problematica sotto diversi aspetti ma di questi proveremo a scriverne in seguito.

La raccolta firme prossima, secondo il Comitato, sarà un’occasione unica per rimuovere dalla legge elettorale gli ostacoli alla diretta valutazione degli elettori sulle candidature, superando liste bloccate, candidature in più collegi, travasi di voti e scarsa importanza al momento della raccolta delle firme per le liste.La Camera dei Deputati trasmetterà la conferenza stampa che avrà luogo il 23 aprile 2024 alle ore 17:30 sui suoi canali https://webtv.camera.it/conferenze_stampa.Il Comitato Referendario per la Rappresentanza, Comitato Promotore del Referendum sul Rosatellum, è stato costituito dal Coordinamento per la Rappresentanza (https://coordinamentoperlarappresentanza.blogspot.com).