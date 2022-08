Domato un incendio nei vicoli del centro storico

Caserta 04 Agosto 2022

Questo pomeriggio verso le ore 17:30 una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta e precisamente del distaccamento di Marcianise è intervenuta per un incendio in una palazzina sita in una traversa di via Roma nel centro storico di Santa Maria Capua Vetere. Giunti immediatamente sul posto, nonostante molte difficoltà caratterizzate dalle strade strette e non percorribili dai mezzi pesanti, i Vigili del Fuoco subito si sono adoperati per spegnere l’incendio che era scoppiato in un piccolo deposito sito al piano terra di un palazzo.Sul posto, a supporto della squadra, è intervenuta anche un’autobotte proveniente dalla sede centrale del Comando. Grazie all’azione repentina dei Vigili del Fuoco sono stati limitati i danni evitando che l’incendio si propagasse all’intero palazzetto ed alle abitazioni adiacenti. Una volta spento l’incendio l’appartamento veniva messo in sicurezza per le ulteriori verifiche del caso.