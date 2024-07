Domenica 21 disagi nei trasporti, sciopero di otto ore dell’Alta Velocità.

Domenica 21 disagi nei trasporti, per uno sciopero riguardante i treni di competenza della Direzione Alta Velocità della Campania. Dalle ore 9.01 alle ore 16.59 di domenica, i macchinisti facenti parte della Direzione Alta velocità della Campania si asterranno dal lavoro, per uno sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, UILTRASPORTI, UGL FERROVIERI, SLM FAST CONFSAL e ORSA FERROVIE. Lo sciopero, è stato proclamato secondo quanto dichiarato dai responsabili sindacali regionali, a seguito del fallimento delle procedure di raffreddamento nell’incontro del 5 luglio scorso. Secondo le sigle sindacali, questa prima azione di protesta a cui ne potrebbero seguire altre di durata superiore è stata indetta per la distanza incolmabile, che l’azienda si è rifiutata di colmare nella trattativa avviata. In particolare i macchinisti della Campania lamentano un eccessivo carico di lavoro, nonché anomalie negli allacciamenti dei turni, che spesso presentano una non equa distribuzione tra il personale, tale da impedire in taluni casi, un adeguato recupero psico-fisico o una normale conciliazione vita lavoro dei lavoratori, interessati dai maggiori carichi. I “Maestri”, (appellativo dato ai macchinisti n.d.r) lamentano inoltre anomalie sul conteggio delle ferie e mancanza di visibilità preventiva dei turni, non consentendo una corretta programmazione e gestione della vita sociale individuale. I responsabili sindacali, lamentano anche difficoltà di comunicazione materiale, nello svolgimento del servizio verso l’ufficio gestionale (sede dei superiori diretti del personale), che ha sede a Roma e non a Napoli, creando spesso non poche incertezze nelle modalità di proseguimento del servizio, nonché della individuazione delle località idonee al diritto della fruizione del pasto o del riposo giornaliero. Secondo i sindacati aderenti, molti problemi sono stati evidenziati e segnalati anche nella logistica, quali, sale di sosta, armadietti, spostamenti tra impianti etc. Per le motivazioni da loro esposte, dichiarano quindi con fermezza le loro rivendicazioni. C’è inoltre da dire, che oltre ai sindacati di base, che stanno organizzando a livello nazionale le loro rivendicazioni contrattuali, a questa protesta campana non ha aderito uno dei maggiori sindacati della triplice ovvero la CISL Campania, i cui aderenti probabilmente si ritengono invece soddisfatti dalle attuali condizioni di lavoro. Possiamo solo aggiungere, che Trenitalia si è impegnata a garantire la circolazione del maggior numero di convogli possibili invitando i propri utenti a consultare preventivamente le pagine del sito web o prestare attenzione ad eventuali comunicazioni che verranno inviate singolarmente agli utenti.