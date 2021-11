Domenica 31 ottobre all’Eremo di San Vitaliano a Casola, sarà ricordato lo storico portiere della Casertana Calcio Giuseppe Porrino venuto a mancare in questi giorni nella nativa Calvi Risorta. La celebrazione eucaristica alle ore 12, presieduta da don Valentino Picazio, sarà preceduta dalle testimonianze di ex calciatori della Casertana e amici che hanno conosciuto lo storico portiere della promozione in serie B nella stagione 1969-1970.