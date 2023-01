Domenica al Belvedere di San Leucio il candidato alla segreteria PD Stefano Bonaccini

Caserta. Domenica 15 gennaio, alle 10:30, nel complesso del Belvedere di San Leucio, in via del Setificio 5, a Caserta, il governatore dell’Emilia-Romagna e candidato alla segreteria DEM Stefano Bonaccini, incontrerà i suoi sostenitori. L’incontro è stato voluto e organizzato dal presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, tra i sostenitori di Bonaccini.

“Fin dalla sua discesa in campo, con piena convenzione, ho scelto di sostenere Bonaccini. Da subito – spiega Oliviero – ho visto in Stefano le qualità amministrative e politiche capaci di ridare al Pd la giusta energia per un necessario nuovo corso. Rilevo ovunque entusiasmo e voglia di partecipazione. Il Pd che verrà deve avere un’anima capace di guardare al futuro con concretezza, nuove idee, migliori forme di organizzazione e soprattutto, collocarsi tra la gente”.

“Analisi, dibattito e confronto sui territori dovranno consentire di riconquistare lo spazio politico ceduto al populismo, riprendendo per mano il centrosinistra e rimetterlo nella condizione di competere sempre. C’è tanta strada da fare, noi a Caserta – assicura il presidente del Consiglio regionale della Campania – lo faremo con i nostri amministratori, nelle sezioni, con i militanti e i tanti simpatizzanti di area che in questi anni si sono allontanati. A Stefano Bonaccini il nostro in bocca al lupo e l’impegno di Terra di Lavoro a sostenerlo con lealtà, determinazione e rinnovato entusiasmo”.