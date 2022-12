Domenica al Buon Pastore ” Frammenti di vita non vissuta”

Caserta. Domenica 11 dicembre presso il teatro del Buon Pastore si terrà la presentazione dell’autobiografia del Casertano Antonio Di Benedetto dal titolo “ Frammenti di Vita non Vissuta”

Condurrà la serata il maestro Caterina Bernardo ,musicista ed autore affermato con la partecipazione dell’ Editore e scrittore Alessandro Zannini. I temi saranno quanto mai intensi e toccanti , poichè raccontano la storia di un ragazzo che non si arrende alle difficoltà e ritrova la forza per credere in nuove prospettive , realizzando parte di se’ nella musica e nella scrittura.