Domenica al “Pinto” arriva una Turris in piena crisi

Domenica torna in campo la Casertana che affronterà la Turris. Una sfida che sulla carta dovrebbe essere equilibrata ma con le due squadre che stanno vivendo momenti completamenti opposti. La Casertana arriva a questa partita dopo aver conquistato 9 punti in tre settimane . Momento difficile invece quello che sta attraversando la squadra ospite.

Dopo un eccellente inizio di campionato con tre vittorie nelle prime la squadra di Torre Del Greco dalla 4 giornata in poi è riuscita a malapena a fare 4 punti su 8 gare giocate. Addirittura per tornare ad una gara dove la Turris non prende gol bisogna andare nella passata stagione, quando la Turris sbanco’ Avellino.

Il calo della squadra è dovuto anche al periodo non felice di Riccardo Maniero che non segna dal 10 settembre nella sfida con il Crotone. Insomma una partita , quella di domenica 5 novembre,che sembra alla portata della Casertana ma che potrebbe portare delle insidie , insomma gara da non sottovalutare.