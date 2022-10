Domenica la IX edizione dell’Albanova Running

Cresce l’attesa per l’inizio della IX Albanova Running

CASERTA. Domenica prossima 19 ottobre si presenteranno mille podisti per colorare i tre comuni di Albanova attinenti alla manifestazione podistica organizzata dalla società sportiva RunLab sulla distanza dei 10km. La gara, con la sua distanza si correrà nelle strade dei comuni di Casal di Principe, San Cipriano d’Aversa e Casapesenna. La partenza di questa edizione 2022 prenderà il via alle ore 8.30 da San Cipriano d’Aversa da Via Campo d’Isola, la premiazione si terrà nel parco gioco “L’isola che non c’era”; al primo cittadino Vincenzo Caterino il compito di starter affiancato dai sindaci Renato Natale e Marcello De Rosa. La gara si correrà con l’egida dell’Ente di promozione sportiva ACSI che assicura l’omologata distanza e un percorso interamente pianeggiante, la sicurezza delle strade è affidata alle Forze dell’Ordine e alla Protezione Civile. Il presidente della RunLab Agostino D’Alterio soddisfatto per gli oltre mille atleti che hanno scelto di correre sul territorio settentrionale dell’agro aversano. La gara Albanova Running è valida per la nona tappa del “Trofeo Podistico ASPAL” e conta in prima griglia di partenza atleti di spessore italiani e stranieri, ma a renderla bella e importante i tanti atleti amatori pronti a disegnarla con il successo che merita.