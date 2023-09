Domenica si corre per la XII edizione della “Corri Road Runners Maddaloni”

Maddaloni – Domenica 17 settembre a Maddaloni ci sarà la XII edizione della Corri Road Runners Maddaloni. Nel calendario podistico campano è e resta una delle gare più partecipate, segno che il lavoro di preparazione dell’evento risulta molto gradito ai podisti. Anche quest’anno la partenza sarà alle ore 8:30 da via Pietro Colletta. I 10 km di percorso attraverseranno la città, tra le bellezze del centro storico compreso uno dei simboli della città di Maddaloni che è il “Villaggio dei Ragazzi” di Don Salvatore D’Angelo.Non sarà solo una mattinata all’insegna sport agonistico, ma soprattutto un evento di solidarietà e divertimento. Prima della gara ci saranno suoni e balli spontanei che dovranno servire agli atleti per caricarsi e divertirsi. Si vuole ringraziare tutti gli sponsor che consentiranno la buona riuscita dell’evento e soprattutto l’amministrazione comunale che oltre a patrocinio ha contribuito con uno sforzo maggiore, mettendo in campo le forze della Protezione Civile e della Polizia Municipale con la collaborazione delle guardie ambientali. L’evento è valido come prima gara del Trofeo A.S.P.AL. 2023