Domenica una festa per le famiglie nella villa comunale a Maddaloni

Maddaloni. Tutto pronto per domenica per festeggiare le famiglie. Il Family Day, organizzato dal movimento Cambiamo Insieme si svolgerà nella Villa Comunale Imposimato a Maddaloni. Domenica 19 Maggio 2024, dalle 10:00 alle 12:00

ci sarà questo evento speciale per tutta la famiglia! Una giornata ricca di divertimento e creatività con tanti laboratori per i più piccoli: letture animate, truccabimbi, angoli della manipolazione e della pittura, incontro con il supereroe Spiderman e Photo Point.

Inoltre tante altre sorprese e una deliziosa merenda offerta da una nota pasticceria della città.

L’evento è aperto a tutti con ingresso libero.