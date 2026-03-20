Domenico e Maria primo passo verso il SI.

La redazione di Belvederenews formula tanti auguri al giovane Ingegnere Domenico Posillipo e alla dottoressa Maria D’Ancicco, che questa mattina hanno prestato davanti al parroco Don Luca Baselice per la parte religiosa e all’ufficiale comunale per la parte civile, la promessa di Matrimonio. Il loro amore come dichiarato dalla futura sposa è nato da un classico colpo di fulmine. “Al primo incontro abbiamo compreso subito che stava già nascendo qualcosa di speciale”. Emozionante è stata la proposta di matrimonio, che Domenico ha messo in atto durante un romantico viaggio ad Atene. Ora non resta che attendere il 26 giugno quando i due giovani coroneranno il loro amore nel sacro vincolo del matrimonio al Duomo di San Michele Arcangelo di Caserta. Maria ci racconta che la data scelta per la celebrazione delle nozze non è casuale, ma è la data di nascita del suo amatissimo papà, che non c’è più e che si chiamava Domenico come il suo adorato fidanzato e promesso sposo.