Domenico Manna, eccellenza di cuore e visione: il Premio “Per Sempre Scugnizzo” celebra l’impegno sociale

Emozione, orgoglio e senso di appartenenza hanno caratterizzato la seconda edizione del Premio “Per Sempre Scugnizzo Città di Pomigliano d’Arco”, svoltasi presso l’Aula Consiliare del Comune. L’iniziativa, organizzata dalla Cooperativa Giornalistica “La Voce degli Ultimi”, realtà editoriale libera e indipendente fondata nel 2021 e diretta da Gianluca Mosca, è stata patrocinata dal Comune di Pomigliano d’Arco e dalla Pro Loco. Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Raffaele Russo e, per la Pro Loco, il presidente Nicola Manna. Il premio, rappresentato da una scultura del maestro Domenico Sepe, è destinato a persone e istituzioni che contribuiscono alla crescita economica, civile, sociale e culturale del territorio, proiettando l’immagine di Pomigliano oltre i suoi confini. Tra le sei eccellenze individuate dalla commissione – insieme al dott. Marco Romano, alla prof.ssa Luisa Patrizia Milo, al dott. Roberto De Cicco, alla dott.ssa Maddalena Ferraro e all’imprenditore Raffaele Pipola – spicca il nome del dott. Domenico Manna, fondatore del Centro ISO Riabilitativo, punto di riferimento per tante famiglie del territorio.di i Un riconoscimento che premia quindici anni mpegno costante e appassionato. «Aver ricevuto un premio prestigioso di eccellenza in ambito sociale mi riempie di orgoglio – ha dichiarato il dott. Manna – dopo 15 anni di grande lavoro per realizzare un centro dedicato alla riabilitazione terapeutica dei bambini con autismo. Abbiamo inoltre attivato percorsi di formazione per i ragazzi, per incrementare le loro autonomie e accompagnarli successivamente nel mondo del lavoro». Il Centro, oggi accreditato come struttura socio-sanitaria e centro sociale polifunzionale per disabili, è in attesa dell’accreditamento istituzionale presso il Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione Campania, passo decisivo per ottenere la convenzione e offrire un sostegno ancora più concreto alle famiglie. Accanto al dott. Manna, due figure fondamentali: la dott.ssa Afrodite Esposito, coordinatrice del Centro ISO Riabilitativo, e la dott.ssa Corinne Guttadauro, professioniste che condividono la stessa visione di inclusione, competenza e umanità. Il loro lavoro quotidiano rappresenta il cuore pulsante della struttura, un presidio di speranza e crescita per tanti bambini e ragazzi. Il Premio “Per Sempre Scugnizzo” non è solo un riconoscimento, ma un simbolo di gratitudine verso chi, con dedizione e lungimiranza, trasforma l’impegno sociale in azione concreta. E il dott. Domenico Manna, insieme alla sua squadra, incarna pienamente questo spirito, portando alto il nome di Pomigliano d’Arco nel segno della solidarietà e dell’innovazione sociale.